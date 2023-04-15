مسلسل جميلة الحلقة 24.. نيرمين تنقذ زياد من تهمة المخدرات

شهد مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، كشفت شيري، وتقوم بدورها يسرا اللوزي، عن خطتها للتخلص من زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وذلك بعد الاتفاق مع صديقه وزوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق.

مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، اتفقت شيري مع هشام، على التخلص من زياد والزج به في السجن، لتمهيد انفصاله عن جميلة، وتسهيل مهمة ارتباطها بهشام والاستيلاء على الميراث والممتلكات الخاصة بها.

أحداث مسلسل جميلة

واتفقت شيري وهشام على ضرورة القبض على زياد متلبسا بمواد مخدرة، وتتفق مع زوجها هشام على ذلك، ودس المواد المخدرة له، وبدوره ينقل هشام تفاصيل الخطة إلى نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري.

أزمات مسلسل جميلة

تقرر نيرمين إنقاذ زياد من خطة شيري، حتى لا يلقى به في السجن، وتذهب إليه لتحذيره، وعندما يسألها عن الشخص المتسبب في ذلك تؤكد له أنه شريف زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل.

يذهب زياد إلى زوجته جميلة ويخبرها إن طليقته نيرمين أنقذته من تهمة حيازة مواد مخدرة، وأخبرته أن شريف يقف وراء ذلك، إلا أن جميلة لم تقتنع بذلك.