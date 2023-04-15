مسلسل جميلة الحلقة 23.. ريهام حجاج تستعين بضابط لفك لغز الرجل الغريب

شهد مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، استعانة جميلة التي تعمل في النيابة الإدارية، بأحد زملائها الضباط، من أجل معرفة كل المعلومات التي تتعلق بالرجل الغريب صبحي خليل، والذي ظهر في حياتها فجأة وادعى أنه والدها، فضلًا عن ذهابه إلى المدرسة وافتعال أزمة لوالدتها، والتي تقوم بدورها سوسن بدر، ما تسبب في إصابة الطالبات بالذعر والهلع لأنه كان يحمل بيده سكينًا، حسبما زعمت والدتها لها.

مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، تطلب جميلة من الضابط، سرعة معرفة ما يحدث ومن هو هذا الرجل الغريب ومن يقف ورائه ويدعمه؟، وطلبت منه تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة والاستماع إلى شهود العيان هناك، وطمأنها الضابط بأنه سيفعل كل ما في وسعه بشأن ذلك.

أحداث مسلسل جميلة

ومع الصدمة التي عاشتها شهيرة والدة جميلة بمجرد علمها بأن رجب الرجل الغريب نجا من الموت، رغم إطلاقها الرصاص عليه وتركه في منطقة نائية إلا أنه تم إنقاذه، وحصلت على عنوانه من خلال رقم سيارة الميكروباص الذي استقلها من أمام باب المدرسة، وذهبت إليه لمقابلته وعرض مبلغ مالي عليه للابتعاد عنها وأبنائها.

أزمات عائلة جميلة

وخلال حديثهما، كشفت والدة جميلة أنها كانت تعيش في فقر مدقع بعدما تخلى زوجها رجب عنها وسافر للعراق، ولم يعد لمصر حتى بعد وفاة والده الذي كانت تعيش معه، وأن صاحب العمارة طردها لأنه يحتاج «بوابا» رجلًا وليس امرأة، واضطرت للعمل في خدمة البيوت حتى التقت برجل الأعمال سالم الألفي وتزوجها وغيرت اسمها من صباح إلى شهيرة، بعد حصولها على حكم قضائي بالطلاق من رجب.