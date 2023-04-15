مسلسل جميلة الحلقة 24.. أزمات ومؤامرت جديدة تواجه ريهام حجاج

يعرض مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، مساء اليوم، ويشهد تصاعدا في الأحداث التي بدأت مع الحلقات الأولى مع وفاة والد جميلة وتركه وصية وعقود موثقة تصبح بموجبها جميع ممتلكاته وأمواله إليها في مقابل حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتهما شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر من الميراث، وظهور رجل غريب يدعي أنه الزوج السابق لشهيرة وأنه والد جميلة الحقيقي.

مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج

خلال مسلسل جميلة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، يحاول شريف زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل، الوصول إلى الرجل الغريب ويقوم بدوره صبحي خليل بعد حصوله على عنوانه، من أجل معرفة سر العلاقة التي تجمعه وشهيرة، وحقيقة ادعائه أبوة جميلة.

أحداث مسلسل جميلة

وتتصاعد الأحداث مع أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، بعد معرفته بأن صديقته مي وتقوم بدورها مروة الأزلى، تخلت عنه مقابل الحصول على مليون جنيه من جميلة وذلك بعد معرفتها بأنه لن يحصل على حقه في الميراث، الأمر الذي يدفعه للتفكير في الانتقام منها.

أزمات مسلسل جميلة

وتبدأ شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، في وضع خطتها للإيقاع بزياد ويقوم بدوره هاني عادل، وتدبير مكيدة ضده للتخلص منه، حتى تطلب جميلة الطلاق منه، ويتقرب منها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق للزواج منها والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها.