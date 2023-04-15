مسلسل جميلة الحلقة 23.. شريف يتوصل لعنوان الرجل الغريب

شهد مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، معرفة شريف المحامي زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل، بعنوان رجب الرجل الغريب الذي ظهر في حياة عائلة جميلة، وارتباك حماته شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، عندما رأت صورته في كاميرات المراقبة بالمدرسة في المرة الأولى التي ذهب إليها فيها، فضلًا عن ذهابه إلى جميلة ومقابلتها وادعاء أنه والدها الحقيقي.

مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، ذهب أحد الأشخاص الذي كلفّهم شريف لمراقبة المدرسة التي تملكها شهيرة والدة جميلة، إلى مكتب شريف ليخبره بحضور الرجل الغريب مجددًا ويقوم بدوره صبحي خليل، وأنه قام بالصراخ هذه المرة أمام باب المدرسة ويردد كلمات بأن شهيرة اسمها الحقيقي صباح.

أحداث مسلسل جميلة

وأكد شريف، أن حماته شهيرة امرأة ليست سهلة وتخفي الكثير من الأسرار، ولا يستبعد أن يكون اسمها الحقيقي صباح، ولكن لا يعلم كيف ذلك والأسباب التي دفعتها لهذه الخطوة، وعلاقتها بهذا الرجل الغريب الذي ارتبكت عندما رأته في المرة الأولى.

أزمات عائلة جميلة

وبدأ شريف يمسك أول الخيوط الخاصة بعلاقة شهيرة وهذا الرجل الغريب، خاصة عندما أخبره الشخص المكلف بمراقبتها بأنه ذهب وراء هذا الرجل عندما غادر المدرسة، وحصل على عنوان منزله.