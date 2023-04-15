مسلسل جميلة الحلقة 23.. شيري تخطط للتخلص من زياد وإدخاله السجن

شهد مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، كشف شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، عن نيتها بشأن التخلص من زياد زوج جميلة ويقوم بدوره هاني عادل، حتى يتم الإيقاع بجميلة ويتقرب منها زوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق بهدف الارتباط بها والزواج منها للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها التي ورثتها عن أبيها الذي تركها لها بموجب وصية وعقود موثقة في الشهر العقاري.

مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، تحدث هشام عن فشل محاولاتهما لإفساد علاقة صديقه زياد وجميلة والتفريق بينهما، إلا أن زوجته شيري لم توافقه في الرأي، وأكدت له أن الفرصة ما زالت سانحة لطلاق زياد وجميلة بالرغم من نجاح حمل الأخيرة واقتراب موعد الولادة.

أحداث مسلسل جميلة

وتهكم هشام على أفكار زوجته شيري وأكد أنه لا يوجد حل لإفساد علاقة زياد وجميلة، وأن كل محاولاتهما السابقة جعلت الثنائي يقترب من بعضهما أكثر، إلا أن شيري أكدت أن فكرتها الجديدة هي التخلص من زياد نفسه من خلال تدبير مكيدة له والزج به في السجن.

أزمات مسلسل جميلة

وشهدت الحلقات السابقة خضوع جميلة لعملية حقن مجهري في المركز الطبي الخاص بالدكتور هشام، وبالفعل جرى التأكد من حملها بعد 15 يوما من العملية والعلاج، ولمحّت الحلقات إلى أن هناك مؤامرة ضد جميلة حصلت داخل غرفة العمليات تتعلق بالحقن، والتي ستكشف عنها الحلقات الأخيرة.