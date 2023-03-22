«الدوما الروسي»: أمريكا أنشأت 400 مختبر للتحكم في انتشار الأوبئة

اتهمت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا، الولايات المتحدة بـ«إنشاء 400 مختبر مزدوج الاستخدام بغرض التحكم بانتشار الأوبئة».

ياروفايا: الخطة العالمية للتطوير العسكري البيولوجي لبلدان العالم لا تشمل فقط البنتاجون

وقالت ياروفايا، في تصريحات اليوم الأربعاء، إنَّ «الخطة العالمية للتطوير العسكري البيولوجي لبلدان العالم لا تشمل فقط البنتاجون وأجهزة المخابرات الأمريكية، بل تشمل أيضا الشركات التابعة لها»، مشيرة إلى أنَّ «بحوث هذه الجهات تسمح لواشنطن بإدارة وتشكيل انتشار الأوبئة».

باشكين: السيطرة على الأنشطة البيولوجية الأمريكية غير ممكنة

وكان ألكسندر باشكين، عضو اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، قال في وقت سابق اليوم، إنَّه «نتيجة لعرقلة واشنطن منذ عام 2001 تطوير بروتوكول ملزم قانونا لاتفاقية حظر المواد البيولوجية، فإن السيطرة على الأنشطة البيولوجية الأمريكية غير ممكنة».