«المهن السينمائية» تشكر أسرة مسلسل سره الباتع: تبذلون الجهد والعرق ليل نهار

قدمت نقابة المهن السينمائية الشكر لأسرة مسلسل سره الباتع للمجهود الكبير الذى قدموه طيلة حلقات عرض المسلسل.

يواجهون الصعاب من أجل تحقيق معادلة النجاح

قالت النقابة فى بيان «فريق عمل مسلسل سره الباتع، تبذلون الجهد والعرق ليل نهار تواجهون الصعاب من أجل تحقيق معادلة النجاح والتفوق إبداعات بأنامل حريرية شكَّلت فسيفساء ذابت عشقا في مشاهد تراصت مع بعضها البعض انعكست صور متحركة بألوان زاهية ديكورات إضاءة ظل ونور وفنانون أداء راق، وحس مرهف بتوجيهات مايسترو واع».

النقابة: فريق «سره الباتع» جنود يحملون آلياتهم ويحققون انتصارات

وأضاف البيان «جنود تحملون آلياتكم تحققون انتصارات وتميزا إبداعيا متفردا، باقة من الزهور تشتم رائحتها من خلال الرؤية البصرية التي تحاكي الواقع الذى نعيشه ونتجاوز بهامش من التوقعات المستقبلية توليف ومزج الصوت والصورة موسيقى تهدد الروح».