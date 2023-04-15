هاني عادل يكشف لـ«أنا والقناع» عن أول لقاء جمعه بدياموند.. أنقذتها من الموت

قال الفنان هاني عادل، إن أول لقاء جمعه مع زوجته اللبنانية الفنانة دياموند بو عبود كان خلال تصوير مشاهد أحد الأعمال الدرامية، وحينها كان شخصا ما يقتلها أمام الكاميرات، حتى تدخل هو من أجل إنقاذها خوفا عليها من أن يمسها مكروه.

عادل: لقيت الممثل بيستخدم السكين بشكل خاطئ

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه في أعقاب ذلك ذهب إلى الممثل وأخبره أن السكين التي يمسكها لتصوير المشهد حقيقية، وحينها سأله عن هل يستطيع السيطرة على السكين حتى لا تتأذى بو عبود، ليرد عليه بقوله: «أه بعرف أستخدم السكينة صح ولقيته بيستخدمها بشكل خاطئ».

واستطرد الفنان هاني عادل: «فكرتني بالموضوع ده بعد مرور سنين، وبدأنا نتكلم مع بعض».