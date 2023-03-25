مسلسل جميلة الحلقة 3.. مواجهة بين ريهام حجاج وعبير صبري بسبب هاني عادل

شهد مسلسل جميلة الحلقة 3، مواجهة بين ريهام حجاج، وعبير صبري، التي تجسد شخصية نيرمين طليقة دكتور زياد ويقوم بدوره هاني عادل الزوج الحالي لجميلة، حيث تسعى الزوجة السابقة لاستعادته مرة أخرى بعد انفصالهمان من خلال استغلال ابنهما الوحيد يونس وأن من حقه العيش بين أبويه بشكل طبيعي.

مسلسل جميلة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج، ذهبت نيرمين إلى منزل جميلة في غيابها وزوجها، وفور وصول زياد إلى المنزل، وجدها تجلس بمفردها، نشب بينهما خلافًا شديدًا، لتطلب منه فورًا العودة إلى عصمته، وأنها لا مانع لديها من بقاء جميلة على ذمته أيضًا.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وأثناء محاولة زياد طرد نيرمين من المنزل، وصلت جميلة بعد مغادرتها بيت أسرتها لاستمرار خلافهم على الميراث، وتحاول نيرمين الوقيعة بين جميلة وزياد، وزعمها بأن الأخير جاء بها للمنزل في غياب جميلة للعشاء سويًا، وأنه يسعى للعودة إليها، ليبدأ التراشق بين الأطراف الثلاثة، وانتهت بسخرية جميلة من تصرفات نيرمين، والتأكيد لها أن زوجها لن يعود لها مرة أخرى حتى لو انفصلا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، ويعرض على قنوات cbc، on tv، الحياة، ومنصة watch it الإلكترونية.