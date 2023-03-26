مسلسل جميلة الحلقة الرابعة.. هاني عادل يرفض عودة عبير صبري لعصمته لهذا السبب

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة الرابعة بطولة ريهام حجاج، إصرار عبير صبري والتي تجسد شخصية نيرمين، طليقة دكتور زياد، الزوج الحالي لجميلة، ويقوم بدوره هاني عادل، على العودة إلى عصمته مرة أخرى، والزواج مجددا حتى ولو كان سرا.

مسلسل جميلة الحلقة الرابعة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة الرابعة بطولة ريهام حجاج، يرفض زياد عرض نيرمين بالعودة إليه، وذلك بعد زيارتها له بشكل مفاجئ داخل عيادته الخاصة بصحبة طفلهما الوحيد، ويؤكد تمسكه بحياته مع جميلة، وتشعر نيرمين بخيبة الأمل وفشل مخططها، ولكن شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، تؤكد لها أنه سيوافق ولكن يحتاج لبعض الوقت.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة الرابعة، يخبر زياد جميلة بكل تفاصيل زيارة نيرمين له وعرضها بشأن العودة لبعضهما البعض، ويؤكد لها أنه يحبها، وتشعر جميلة بالغيرة والضيق، ولكن كلمات زياد تطمئنها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، هاني عادل، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، سوسن بدر، نبيل عيسى، سامح الصريطي، هشام إسماعيل، سامية عاطف، عبير منير، لطيفة فهمي، ريم سامي.