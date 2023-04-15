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بدء توافد المهنئين على كاتدرائية العباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد

كتب:

منى السعيد
تصوير:

أسامة همام
08:56 م | السبت 15 أبريل 2023
توافد المهنئين بعيد القيامة المجيد

توافد المهنئين بعيد القيامة المجيد

بدأ توافد المهنئين على كاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد اليوم السبت.

المستشار أمير رمزي: عيد القيامة رمز من رموز الانتصار

وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إن عيد القيامة رمز من رموز الانتصار على الموت، موضحا أن المسيحية تعتنق فكرة أن المسيح «داس الموت برجليه».

وأضاف أنه يتمنى الخير والسعادة لمصر، خاصة أننا في فترة أعياد متعاقبة فبعد عيد القيامة يأتي عيد الفطر المبارك، متمنيا أن تكون فترة سعيدة وجيدة على المصريين.

وقال عضو مجلس النواب إيهاب رمزي، إننا يجب أن نشكر الدولة المصرية، وعيد القيامة عيد للانتصار على الموت، وهو ميراث ما بعد الموت، فالموت هو بداية لحياة جديدة في السماء، مضيفا أن المسيح أعد مكانا لكل المخطئين والمذنبين في الدنيا.

وأضاف أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين ممتدة، وهو ما نراه حاليا في مشاركة المسلمين في الاحتفالات الخاصة بالأقباط.

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