المركز السوري للزلازل: تسجيل 15 هزة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة

أعلن المركز السوري للزلازل أن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 15 هزة أرضية بقدر أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر.

الهزات الأرضية المسجلة بسوريا

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم السبت، أن من الهزات المسجلة، شمال غرب دمشق بـ 38 كم على الحدود السورية اللبنانية بقدر 1.6 درجة، وشمال غرب حماة بـ 27 كم بقدر 2.3 درجة، وشمال غرب إدلب بـ 29 كم بقدر 2.3 درجة، وشمال غرب حلب بـ 63 كم بقدر 2.5 درجة، وجنوب غرب اللاذقية بـ 29 كم في البحر بقدر 2.6 درجة، و6 هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح ما بين 1.7 و 3.3 درجات، وهزتان في البر التركي، وواحدة في البحر المتوسط، وأخرى في البحر الأحمر بقدر 4.3 درجات.

شدة الزلازل بسوريا

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح ما بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.