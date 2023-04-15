هاني عادل لـ«أنا والقناع»: «عمر أبويا ما ظلمني.. كان نفسي أقوله إني بحبه»

قال الفنان هاني عادل إنه لم يظلم والده ولم يعتقد أنه ظلمه، موضحًا: «عمر أبويا ما ظلمني، كان دايما بيشجعني على اللي أنا بعمله، ودايما شايفني في حتة كبيرة».

موقف رائع من والده

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية «الحياة»: «أبي كان يشاهد أفلامي في السينما دون علمي، حيث كان يحب التمشية في وسط البلد، ولما كان بيسمع إني منزل فيلم كان يدخل يتفرج وأول ما يشوف اسمي يقولهم ده ابني ويصفق».

أمنية هاني عادل

وتابع الفنان: «بقول إني لو معاه في اللحظة دي كنت هتكسف أوي، لكن دلوقتي بتمنى إني كنت جنبه في السينما في الوقت ده وأتمنى إني كنت أعرفه بحبي ليه، أما أمي عبرت لها عن حبي كتير، طلبت مني في عيد الأم مرةً أن أشتري لها كاسيت وعليه ألبوم فيروز سلملي عليه لأن هذه الأغنية تذكرني به دائما».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.