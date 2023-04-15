هاني عادل لـ«أنا والقناع»: أرسلت رسالة امتنان لطليقتي الفرنسية قبل الانفصال

قال الفنان هاني عادل، إن زوجته الأولى كانت فرنسية الجنسية، ورزقه الله منها بفتاتين هما «نجمة، ليال»، إذ أنه تعرف عليها خلال فترة دراسته بالثانوية العامة: «هما عايشين في فرنسا دلوقتي، واختارنا أسماء تتنطق بالعربي والفرنساوي ووقع الاختيار على نجمة وليال».

عادل: النهايات تعبر عن أخلاق الطرفين

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية مني عبدالوهاب، المذاع على فضائية «الحياة»، أن نهايات أية علاقة يجب أن تعبر عن أخلاق الطرفين، إذ أنه قبيل انفصاله عنها أرسل لها رسالة امتنان وتقدير لمجهودها.

وتابع الفنان هاني عادل: «لازم النهايات تكون أخلاق، ومكنش عندي شعور بالتقصير ورسالة الامتنان والتقدير كان لمجهودها أنها عايشة في بلد تانية وبتعمل مجهود علشان الولاد وبتربيهم كويس، ولما بكون في مصر وأشتغل بشوفهم مرة كل 3 أو 4 شهور، ولما بروح بتأكد أنهم متربين كويس جدا».