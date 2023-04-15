الجمهور يشيد بالمواجهة الأولى بين أحمد السقا ومحمد فراج في مسلسل حرب

لاقى مسلسل حرب الحلقة 3 إشادات وردود أفعال إيجابية عديدة من المشاهدين، بعد ساعات من عرض الحلقة، وتحديدا المشهد الذى شهد المواجهة الأولى بين الإرهابي عثمان (أحمد السقا) والرائد عمر الإمام (محمد فراج)، وعبر الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالثنائية ما بين أحمد السقا ومحمد فراج.

المواجهة الأولى بين الشيخ عثمان والرائد عمر

وجاء من ضمن التعليقات على مشهد مسلسل حرب الحلقة 3، من أحد المتابعين على «تويتر»، «مشهد مواجهة السقا مع محمد فراج في القسم مباراة تمثيل، الإرهابي اللي فاكر نفسه صح والظابط اللي كل إللي بيفكر فيه هو أنه ينقذ الناس ومش محتاج يثبت ده»، بينما أضاف آخر: «فراج والسقا في المواجهة كانوا تحفة»، وتوالت التعليقات منها: «محمد فراج فظيع في دور الظابط واقنعني بجد».

الناقد طارق الشناوي: ثنائية أحمد السقا ومحمد فراج من عناصر تميز «حرب»

ولم تقتصر الإشادات الموجهة لمسلسل حرب على المشاهدين فقط، بل أشاد عدد من النقاد بالمسلسل الذي تدور أحداثه في 10 حلقات، من بينهم الناقد طارق الشناوي الذي يعتبر من أبرز نقاط التميز في المسلسل الثنائية التي تجمع أحمد السقا ومحمد فراج، وذلك بحسب تصريحاته لـ «الوطن»، قائلا: «أن نرى تعاون بين نجم كبير ونجم صاعد من العناصر المميزة في العمل».