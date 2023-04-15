استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022- 2023، للصف الأول الثانوي، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني، رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

السبت 13 مايو 2023: اللغة العربية.

السبت 13 مايو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 15 مايو 2023: الكيمياء

الاثنين 15 مايو: الجغرافيا

الأربعاء 17 مايو 2023: التاريخ

الأربعاء 17 مايو 2023: الأحياء

السبت 20 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 20 مايو 2023: الفيزياء

الاثنين 22 مايو 2023: الرياضيات

الاثنين 22 مايو 2023: الفلسفة

تبدأ 13 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الانتهاء من اعتماد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني والتي تبدأ 13 مايو المقبل، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكيد على تحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيهما وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.