«تصديري مواد البناء»: نتوقع إحراز صفقات كبيرة في مايو

ينطلق معرض مواد البناء في الفترة من 6 إلى 8 مايو 2023، والذي يغطي كل القطاعات الممثلة لمواد البناء مثل الرخام والجرانيت والأسمنت والجبس والطوب والسيراميك والأدوات الصحية والدهانات وكيماويات البناء الحديث والمواد العازلة للزجاج، حيث توقع الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إحراز صفقات كبيرة في هذا القطاع خلال أيام المعرض.

المشاركون في المعرض

ويشارك في المعرض عدد كبير الشركات التي تغطي كل قطاعات البناء والتشييد، مثل الرخام الجرانيت الأسمنت الجبس الطوب السيراميك الأدوات الصحية الدهانات كيماويات البناء الحديث المواد العازله للزجاج.

الهدف من استضافة البعثة

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والمواد المعدنية والتشييد والبناء، أنه جارٍ التنسيق والتعاون بين كل من المجلس وهيئة المعارض المصرية وجهاز التمثيل التجاري لاستضافة بعثة رجال أعمال من الدول الأفريقية والعربية لزيارة المعرض.

وأضاف «جمال الدين»، في بيان، أن استضافة بعثة رجال الأعمال من الدول الأفريقية والعربية، الهدف منها توفير احتياجاتهم من المنتجات المختلفة لمواد البناء، والتي تشمل دول كينيا وأوغندا وزامبيا ونيجيريا وغانا والسودان وجيبوتي والمغرب والجزائر والسعودية والأردن والعراق.

وأوضح أنه من المتوقع تحقيق صفقات تصديرية كبيرة خلال أيام المعرض، وذلك لما أبدته الشركات الزائرة من اهتمام بالمنتجات.