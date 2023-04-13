مِنح العمالة غير المنتظمة.. كيف تنجو من فخ ونصب الشركات والصفحات؟

حذّرت وزارة القوى العاملة، المواطنين من الرسائل والصفحات الوهمية بشأن مِنح العمالة غير المنتظمة، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة ووقع العديد من الأشخاص ضحايا للنصب من قبل أصحاب تلك الشركات الوهمية.

وشددت وزارة القوى العاملة، في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على ضرورة التأكد من عروض الشركات التي تتحدث باسم منح العمالة غير المنتظمة، عن طريق وسائل اتصال إلكترونية رسمية خصصته الوزارة، إضافة إلى مكاتب عمل ومديريات في كل المحافظات.

النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة

وحذّرت الوزارة من الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أنّها استقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إليكترونية تَحمِل اسم «وزارة القوى العاملة» تَطلب منهم بيانات شخصية.

طرق تجنب نصب الصفحات

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يمكن التواصل من خلالها وتوجيه أسئلة أو الإبلاغ عن الشخص الذي يحاول الاتصال بك وجمع معلومات عنك.

كما يمكن التأكد من خلال موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات مصر أو التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- للتحقق من كل الخدمات وتوجيه التساؤلات.