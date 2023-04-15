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موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم

كتب:

مريم جاد
02:08 م | السبت 15 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

يريد الكثير من متابعي مسلسل حضرة العمدة معرفة مواعيد عرض المسلسل، خاصة بعد عرض أحداث الحلقة 23 ومحاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمي ومحاولة أهله لجعله يفلت من العقاب، لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

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بقلم مريم جاد