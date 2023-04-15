مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. قتل الطالبة سلمى أصبحت قضية رأي عام

مفاجآت عدة، شهدها مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23، بعد وفاة الطالبة «سلمى عثمان» على يد «سامر»، والحملات إلكترونية التي تسعى لتشويه صورتها، وذلك في ضوء محاولات إنقاذه من الإعدام.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. قتل سلمى أصبحت قضية رأي عام

تستمر أحداث المسلسل وصولاً إلى مشهد المحادثة بين روبي وأحمد رزق حول مطالبتها بجعله مدعي الرأي العام بالمحاكمة وإجابته بأنها لا تحتاجه لأن القضيه أصبحت قضية رأي عام.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة، 3 مرات على مدار اليوم، الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا الساعة 8.15 مساءً، عبر قناة الحياة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا.