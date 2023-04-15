هاني عادل لـ«أنا والقناع»: «بنتي مبتحبش الأغاني بتاعتي» (فيديو)

قال الفنان هاني عادل، إنه يتعلم بعض الأشياء في الموسيقى من ابنته، موضحًا: «تتحدث بشكل رائع عن الموسيقى، أتعجب من ثقافتها الكبيرة في هذا المجال».

تطور علاقته بابنته عن طريق الموسيقى

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، المذاع على فضائية «الحياة»: «ابنتي جعلتني أحب المزيكا التي تحبها من بعد التسعينيات أصبحت المزيكا معلبة وبلاستيك، وابنتي تحب سماع المزيكا القديمة مثل الروك القديم وتحب نيرفانا، وقريب بدأت تسمع عربي وطلبت مني مؤخرا أبعت لها أغاني من مصر والأغاني التي أحبها، ومش دايما بتحب الأغاني بتاعتي، وعشان تعجبها لازم أفهمها الكلام».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.