هاني عادل: «مرفضتش أمثل مع أمير كرارة.. مدير الإنتاج نصحني بالابتعاد عن مسلسل تحت الأرض»

كشف الفنان هاني عادل، تفاصيل رفضه المشاركة في مسلسل تحت الأرض، الذي يعتبر أول بطولة للفنان أمير كرارة.

وقال «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية «الحياة»: «قابلته وكنت مبسوط إني هشتغل معاه، وبعد كده مدير الإنتاج كلمني وقالي الدور صغير جدا وهيقل، وأحسن لو تعمل الدور ده مع أمير في حاجة تانية، لكن نصيحة مني الدور ده صغير».

يشارك في الأدوار التي يحبها

وأضاف: «مكنتش أعرف إيه الدور الأكبر والدور الأصغر، أنا بعمل الحاجة اللي بحبها، منتج المسلسل كان مريح جدا، وأمير كرارة صاحبي، وعمري ما رفضت أشتغل معاه أبدا».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.