هاني عادل لـ«أنا والقناع»: نفسي أعمل مهرجانات بس معرفش أغنيها

قال الفنان هاني عادل، إن أغاني المهرجانات صوت الشارع المصري، موضحًا: «نفسي أعمل أغاني المهرجانات بس معرفش أعملها».

استعداد للتعامل مع مؤدي المهرجانات

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على قناة «الحياة»: «لو استخدمت أصوات المزيكا في أغاني المهرجانات هتطلع شيك، لكن لو حد من اللي بيعملوا المهرجانات طلب مني أتعاون معاهم هروح أغني معاهم، هغني بطريقتي وأقف أتعلم منه».

من حق أي شخص ان يعبر نفسه

وتابع الفنان هاني عادل: «من حق أي حد بشكل عام يعبر عن المكان اللي جاي منه، لغة الشارع والحارة بتاعتهم عملوا كدة، طريقة تربيتهم ومفرداتهم مختلفة عنا تماما، مينفعش أقوله متعبرش عن نفسك بالطريقة دي، إلا لو فيه أغاني لازم يتكتب عليها +18، وفي أكثر البلدان حريةً، هناك أغاني يتم حذف بعض كلماتها في الراديو العام».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.