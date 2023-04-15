جدول إجازات البنوك خلال شهر أبريل.. 8 أيام و4 أعياد

أعلن البنك المركزي المصري جدول إجازات البنوك المصرية الفترة المقبلة، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث تقرر منح الموظفين بجميع البنوك المصرية إجازة بداية تبدأ من غدا الأحد 16 أبريل الجاري وحتى يوم 17 من الشهر نفسه.

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة شم النسيم

ويُستأنف العمل مره ثانية بجميع البنوك المصرية ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري.

إجازة عيد الفطر المبارك بالبنوك المصرية

وبالنسبة لإجازة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل الجاري وتستمر الإجازة حتى يوم الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، ثم يعود العاملون بالبنوك إلي عملهم في صباح يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري.