موعد عيد الفطر 2023 في مصر

يترقب العديد من المواطنين موعد عيد الفطر المبارك 2023 ونرصد لكم في السطور التالية موعد عيد الفطر المبارك في مصر 2023.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مصر بمختلف المحافظات

ووفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مصر بمختلف المحافظات، ستكون يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أبريل 2023، وهو أول أيام العيد، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد عيد الفطر سيكون لدار الإفتاء المصرية.

موعد عيد الفطر 2023

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الهلال الجديد لموعد عيد الفطر المبارك 2023، يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 24 دقيقة إلى 29 دقيقة.

وتابع أنه بالنسبة لعددٍ من العواصم للمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم، لمدة تتراوح بين 10 إلى 35 دقيقة.