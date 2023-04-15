البابا تواضروس في عظة عيد القيامة: نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا متقاربة وتزيد وحدة بلادنا

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بداية عظته بمناسبة عيد القيامة المجيد، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة على دعمهم، كما قدم التهنئة للمسلمين بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك ، قائلا: «نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا متقاربة وهي تزيد من وحدة بلادنا».

تحدث البابا تواضروس عن أن القيامة رمز يمكن أن يحدث بشكل يومي في حياتنا فهي تمنحنا الأمل والرجاء والقوة والحياة.

وأضاف خلال عظته أن الكنيسة تصلي من أجل الجميع ومن أجل انتهاء الصراعات والحروب ومن أجل كل شخص فى مشكلة ومن أجل البلاد التى تعرض لأزمات وكوارث ومن أجل الإنسانية جميعًا.

وتابع: دامت أفراحكم وأعيادكم على الدوام كل الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين.