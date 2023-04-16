أماكن خروجات العيد في محافظة مطروح.. عيون كبريتية وسفاري بسيوة

أماكن خروجات العيد في محافظة مطروح تتميز بالتنوع والتي يقبل عليها المواطنون خلال إجازة عيد الفطر 2023، والزائرون من عشاق مطروح للاستمتاع بأجمل المزارات في ظل الأجواء الرائعة وحالة الطقس المتميزة بالمحافظة أيام العيد الثلاثة، مع استعدادات المدن السياحية لاستقبال العيد وتجهيز جميع الأماكن مع توافد الرحلات من خارج مطروح نهاية الأسبوع الجاري.

اماكن خروجات العيد في محافظة مطروح، تنتشر في عدة مدن منها المزارات البيئية والمزارات الشاطئية والمزارات الأثرية والمزارات الترفيهية كالملاهي وألعاب البحر والمراكب وهو ما أكده لـ«الوطن» اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أماكن خروجات العيد في مرسى مطروح

وتعد مزارات مدينة مرسى مطروح من أبرز أماكن خروجات العيد في محافظة مطروح، حسب صالح فتح الله العشيبي مدير شركة سياحية لتنظيم الرحلات لـ«الوطن»، ومنها أكثر ما يجذب في عيد الفطر رحلات اليخوت والتي تجذب المصريين والأجانب للإستمتاع بأجمل جولات بحرية تمر علي مختلف الشواطىء والنزول في البحر والتصوير ومتابعة أجمل مشاهد غروب الشمس، بجانب تناول الوجبات علي اليخوت للأسر، كما يجري تنظيم رحلات إلي الوديان والسفاري بمطروح "زردة" بجانب الشواطىء الجميلة التي حبا الله بها مرسي مطروح، ومنها شاطىء عجيبة فهور مزار سياحي أكثر منه شاطىء لما يتمتع من جمال الصخور به وألوان البحر الفيروزية، كما يتاح للمواطنين زيارة متحف مطروح بجوار مكتبة مصر العامة وبه أثار تعود للعصور الفرعونية والرمانية واليونانية ومتحف روميل، وإستمتاع بالحدائق العامة وزيارة الكورنيش الجديد بمنطقة كليوباترا بطول 9 كيلو والإستجمام به.

أماكن خروجات العيد في سيوة

اماكن خروجات العيد في محافظة مطروح تتنوع منها في سيوة والتي تستقبل رحلات عديدة من مختلف مدن ومحافظات مصر خلال أسبوع عيد الفطر 2023 حسب أحمد رفعت مدير كامب الغابة السياحي بسيوة ومنسق رحلات سياحية بالواحة، حيث يستمتع الزائرين بالمزارات المتنوعة منها قلعة شالي الأثرية ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وجبل الموتي وعين كليوباترا، والإقامة في فنادق وكامبات بيئية مبنية علي الطراز البيئى السيوى القديم بجذوع النخيل والكرشيف وهو مزيج من الملح الصخري والطين والرمال، والسفاري في بحر الرمال الأعظم والإستمتاع ببحيرات المياه المالحة للإستشفاء والعيون الكبريتية وتناول الأكلات السيوية الشهيرة "أبو مردم، والملوخية السيوي، والشاى باللويزا" وغيرها في ظل أجواء هادئة تتمتع بها سيوة وحسن إستقبال أهلها للزائرين من داخل وخارج مصر.