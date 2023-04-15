إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية على الطريق الصحراوي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم السبت الموافق 24 من شهر رمضان المبارك، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، قرب مدخل مدينة الفيوم الجديدة، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة على السيارة والدراجة فاصطدما معًا.

توقفت حركة المرور على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بصورة جزئية، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 6 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع قرب مدينة الفيوم الجديدة، وتبينّ إصابة 6 أشخاص في الحادث بإصابات متنوعة، وهم كل من ماجد عز الدين محمد، 39 سنة، ورحمة عبد الجواد محمد، 17 سنة، وسارة عبد الجواد محمد، 22 سنة، كريمة حميدة عبده، 18 سنة، محمد عبد الجواد عطية، 25 سنة، وسيد عيد عبد العزيز حسن، 43 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في مستشفى الفيوم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.