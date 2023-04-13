تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم تريلا ودراجة نارية بالفيوم

لقى شخص ثلاثيني مصرعه بحادث تصادم بين سيارة تريلا ودراجة نارية وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بطريق العزيزية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث دفع مرفق إسعاف الفيوم سيارتي إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين عقب تلقى البلاغ.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة مركز طامية بمحافظة الفيوم بوجود حادث تصادم متوفي ومصابين.

على الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث وبالانتقال تبين تصادم سيارة نقل «تريلا» بموتوسيكل دراجة نارية يستقلها 4 أشخاص بطريق العزيزية بدائرة مركز شرطة طامية لقى أحدهما مصرعه ويدعى محمود عبد المجيد سلام سن 30 عاما بينما أصيب أصدقائه بكسور متنوعة ارتجاج.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بينما تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتمت إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.