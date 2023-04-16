موعد إعادة مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج على قناة cbc

ينتظر المشاهدون موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة CBC، بعد تصاعد الأحداث، وحصول جميلة التي تجسد دورها ريهام حجاج، على ممتلكات والدها بموجب الوصية التي تركها لها قبل وفاته، الأمر الذي فتح صراعًا بينها وبين أشقائها ووالدتها بعد حرمانهم من الميراث وتتوالى الأحداث التي لا تزال تكشف العديد من المفاجآت.

موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc

يبدأ موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة cbc الساعة 8.30 صباحًا، فيما يعرض المسلسل على القناة الساعة 6.15 مساءً، بجانب عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج تدور أحداثه، حول الأزمات المتلاحقة التي طالت البطلة، بعد اكتشاف وصية والدها التي تفيد بتنازله عن جميع ممتلكاته وأمواله لها قبل رحيله، وحرمان والدتها وأشقائها من الميراث، ما زاد من حدة الصراع بين أفراد الأسرة.

أبطال مسلسل جميلة

يشارك في مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم، سوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأحمد الشامي، وعبير صبري، وسامح الصريطي، ويسرا اللوزي، وهاني عادل، وصبري عبدالمنعم، ومروة الأزلي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.