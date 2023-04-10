مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث مروع بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، بينما أصيب 11 آخرين على خلفية حادث تصادم سيارة «كبوت» مع أخرى نصف نقل، عند كوبري محور قوص جنوب محافظة قنا.

حادث قنا اليوم

تلقى اللواء إيهاب طه،مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، يفيد حادث تصادم سيارة كبوت مع أخرى نصف نقل، بجوار محور الشهيد باسم فكري في قوص.

الدفع بـ7 سيارات إسعاف

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى كبوت، بجوار كوبري الشهيد باسم فكري، وجرى نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي بواسطة 7 سيارات إسعاف وبدعم من الأجهزة الأمنية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول الوفيات.