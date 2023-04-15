قصف أوكراني جديد على دونيتسك والمدفعية الروسية تضرب خاركيف

قصفت القوات الأوكرانية، من جديد صباح اليوم، مقاطعة دونيتسك، باستخدام 3 قذائف من عيار 155 ملم، واستهدفت القوات منطقة بتروفسكي في المقاطعة، التي أعلنت موسكو في 2022، على إثر استفتاء، ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية.

بدورها، دمرت المدفعية الروسية مستودعين بالذخيرة الأوكرانية ومدفع هاوتزر من طراز دي 20، بالقرب من قرية لوزوفايا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

تدمير مجموعات استطلاع أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

كما دمرت القوات الروسية 3 مجموعات استطلاع أوكرانية من اللواء 14 الآلي المنفصل، ولواء الدفاع الإقليمي 103 المنفصل في اتجاه كوبيانسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع أمس الجمعة، مشروع قانون بشأن وضع إجراءات للاستدعاء الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى زيادة كفاءة التعبئة العسكرية وسد الثغرات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مقاتلتين من طراز «ميج 31 بي إم» تابعة لـ أسطول المحيط الهادئ، اعترضتا طائرة لعدو وهمي انتهك حدود البلاد في إطار عملية التفتيش المفاجئ للتشكيلات والوحدات العسكرية للأسطول الروسي.

وفي وقت سابق، بدأت السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، في التحرك إلى مواقع التدريبات في بحار «اليابان، أوخوتسك، بارنتس».

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا، إن 3 طرود احتوت على مواد مجهولة أرسلت إلى الملحق العسكري ومساعديه في السفارة الفنلندية في 13 أبريل الجاري، مشيرة إلى مخاطبة البعثة الدبلوماسية للوزارة.

وفي وقت سابق، استلم موظفو السفارة الفرنسية لدى روسيا، طرداً احتوى على عظام حيوان.

وفي سياق متصل، قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في تصريحات للصحفيين في العاصمة الصينية «بكين»، اليوم السبت، إن «واشنطن» يجب أن تتوقف عن تشجيع الأزمة الأوكرانية والبدء في التحدث عن السلام.

عقد أمريكي مع شركة لزيادة إنتاج محركات صواريخ جافلين

على صعيد آخر، وقعت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عقدا بقيمة 215.6 مليون دولار مع شركة «أيروجيت روكيتدين» الأمريكية مصنعة لأنظمة الدفع الصاروخية لتوسيع وتحديث القدرات الصناعية لزيادة إنتاج المحركات لصواريخ «جافلين، ستينجر».

ومن جانبها، طورت روسيا نظام جديد للحروب الإلكترونية بنطاق يصل إلى حوالي 36 ألف كيلومتر قادر على تعطيل الأقمار الصناعية في المدار الجغرافي الثابت للأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.