هل اليوم الأحد 16 أبريل إجازة رسمية؟.. مصادر حكومية تُوضح

ردت مصادر حكومية مسؤولة عما تردد عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أو من حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بشأن منح القطاع الحكومي أو القطاع الخاص إجازة رسمية، اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023، مؤكدة عدم صدور أيّ قرارٍ رسمي منهما بذلك.

البنوك إجازة الأحد والاثنين هذا الأسبوع

وأضافت المصادر، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ من أصدر قرارات بأنّ اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 إجازة رسمية، هو البنك المركزي المصري، بحيث تكون الإجازة للبنوك العاملة في السوق المصرية، اليوم، غدًا، لكن لم تُصدر قرارات بإجازة رسمية اليوم أو غدًا سواء في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت المصادر، أنّ هذا الأسبوع سيكون فيه يومان أعلنهما رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص، وهما غدًا الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 بمناسبة عيد شم النسيم، والخميس ضمن الإجازة الرسمية الصادرة بشأن عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

ولفتت المصادر إلى أنّ اليوم الأحد يوم عمل عادي في المصالح الحكومية، مشيرة إلى أنّ الاثنين يوم الإجازة، فضلًا عن يوم الخميس، وأنّ يومي الثلاثاء والأربعاء أيام عمل عادية أيضًا.

المصادر تنفي إعطاء اليوم الأحد إجازة رسمية

كانت أنباء قد ترددت على منصّات تواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات بإعطاء اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023، إجازة رسمية، وهو ما نفته المصادر لـ«الوطن».

وسبق وأن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي يُعطل فيها العمل بالمصالح والمؤسسات والجهات والهيئات الحكومية، وتضم تلك القائمة هذا الأسبوع عيد شم النسيم 2023، ووقفة عيد الفطر المبارك كبداية لإجازة العيد.