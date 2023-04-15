هل غدا الأحد إجازة رسمية؟.. مصادر حكومية تُجيب

كشفت مصادر حكومية مطلعة حقيقة ما تردد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن غدًا إجازة رسمية، وقالت المصادر لـ«الوطن» أنَّ هناك إجازتين فقط في الأسبوع الجاري ليس بينهم غدًا، لافتة إلى أنَّ الإجازة الأولى هي لشم النسيم بعد غد الإثنين، والإجازة الثانية هي الخميس المقبل الموافق 20 أبريل 2023 وتليه إجازة العيد الفطر المبارك 2023.

هل غدًا الأحد إجازة رسمية؟

وتابعت المصادر خلال تصريحاتها، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدَر قرارًا بوجود إجازة مطلع الأسبوع الجاري وهو يوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، مشيرة الى أنَّ الحكومة سبق لها وأن حددت المناسبات والأعياد التي تعطل فيها الجهات الحكومية والرسمية، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018.

البنوك فقط هي الوحيدة الحاصلة على إجازة غدا ويوم الاثنين

وأضافت المصادر، أنَّ البنوك المصرية هي الوحيدة التي صدر قرار رسمي بأن يكون يوم الأحد 16 أبريل 2023 إجازة رسمية يُعطل العمل فيها إضافة ليوم الإثنين.

وحسمت المصادر الحكومية الجدل الذي انتشر امس على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة الأنباء التي ترددت بأن يوم الأحد إجازة رسمية.

جدير بالذكر أنَّ حسن شحاته، وزير القوى العاملة، أصدَر قرارًا الأسبوع الماضي بأن يوم الأثنين هو إجازة رسمية للقطاعي الحكومة والخاص بأجر كامل لكل العاملين بالدولة.