تفاصيل الحالة المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية.. سيولة على أغلب الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لضبط جميع المخالفات وتحقيق الانضباط في الشوارع، مثل عدم وضع الملصق الإلكتروني ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة.

ويجرى الاستعانة بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم.

الحالة المرورية اليوم الأحد

وشهدت أغلب الطرق سيولة مرورية صباح اليوم، وخاصة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًا بالمرج وحتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق.

كما شهد ميدان مصطفى محمود سيولة مرورية في الاتجاه القادم من شارع جامعة الدول وحتى مطلع كوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي ورمسيس وكوبري أكتوبر، وفي مناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول.

وأعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر أعلى كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ظهرت سيولة مرورية، وكذلك فى ونزلة ميدان المؤسسة وقليوب، وفي منطقة الزمالك.