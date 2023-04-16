تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ10 اليوم

مسلسل كشف مستعجل، واحد من مسلسلات الدراما الكوميدية الخفيفة، ويُتاح مشاهدته لجميع الفئات العمرية، إذ بدأ عرضه منذ 9 أيام، أي مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان، وتُذاع الليلة الحلقة العاشرة من المسلسل، الذي يدور حول تورّط طبيب للأمراض النفسية، مع مجرمٍ محترف في العديد من الجرائم، ويسعى لتوريط طبيبه النفسي معه.

ويجد الطبيب النفسي سهام أبو الرجال، الذي يُؤدي دوره الفنان محمد عبدالرحمن في مسلسل كشف مستعجل، نفسه مُطارد مع مريضه يوسف الذي يُؤدي دوره مصطفى خاطر، من أفراد عصابة الجزاز، ويجد نفسه وأسرته مهددين بالقتل من جانب يوسف إذا لجأ للشرطة، ومن جانب عصابة الجزاز التي تبحث عن حقيبة النقود التي سرقها يوسف.

وأصبح سهام في موضع شك من جانب زوجته، التي أصبحت تشك في تصرفاته الغريبة بأنّه قد يكون على علاقة مع امرأة أخرى.

كشف مستعجل على تردد dmc

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كشف مستعجل مسلسل كوميدي يُعرض يوميًا على dmc، الساعة 11.30 مساءً.

مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يُذاع مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.