مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10 بطولة مصطفى خاطر وهنادي مهنا

تتواصل الأحداث المتسارعة في كشف مسلسل مستعجل المعروض يوميا على قنوات دي إم سي والحياة، عندما قررت عاليا فسخ خطبتها من يوسف، ومن ضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل، ارتباط عاليا التي تجسد شخصيتها الفنانة هنادي مهنا، بزميلها في الفرقة المسرحية أمجد البنهاوي، إلا أن صديقتها المقربة تحاول أن تكشف لها حقيقة أمجد البنهاوي، وتنصحها بالعودة مرة أخرى إلى يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر.

الحلقة 10 من مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 10 تعرض على قناتي dmc والحياة، اليوم الأحد 25 رمضان، كما يلي:

- على قناة DMC، الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- على قناة dmc، يعاد عرضه يوميا الساعة 8.30 صباحا.

- يعرض على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساء.

- يعاد عرضه على قناة الحياة، الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

نجوم مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر في شخصية يوسف المريض النفسي، وهنادي مهنا في دور شقيقة الدكتور سهام، ومحمد عبد الرحمن الدكتور سهام الطبيب النفسي، كشف مستعجل مسلسل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج شادي الرملي، تدور أحداثه في 15 حلقة.