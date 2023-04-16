تجديد حبس المتهم بقتل طفل في صالون حلاقة بالشرقية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بقتل طفل داخل صالون حلاقة بالشرقية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إذ تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت للمتهم تهمة القتل، ووجهت بعرضه على الطب النفسي لبيان مدى قواه العقلية.

دماء في مسرح الجريمة

وانتقل فريق من جهات التحقيق لمناظرة الجثة، بعد فرض كردون أمني في محيط مسرح الجريمة لمنع اقتراب الأهالي خلال قيام رجال الأدلة الجنائية بالمعاينة.

وناظرت جهات التحقيق جثة المجني عليه وسط بركة من الدماء في أرضية محل الحلاقة «مسرح الجريمة»، وأمرت بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها والتصريح بالدفن عقب إنتهاء الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة، بدأت بورود بلاغ إلى قسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص يفيد عثوره على جثة طفل 6 سنوات مقيم بذات الناحية داخل محل حلاقة خاص به في الطابق الأرضي بمنزله عقب عودته للمحل وترك بابه مفتوح، وبها جرح ذبحي بالرقبة وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض.

وشكل رجال الشرطة فريق بحث، وجرى تحديد مرتكب الواقعة، وهو شقيق زوجة المُبلغ مقيم بذات الناحية يعاني من اضطرابات ذهنية وسبق حجزه بمستشفى للصحة النفسية.

وعن العقوبة المتوقعة، قال أحمد عزت المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».