أسعار كعك العيد والبسكويت في الأسواق.. تبدأ بـ140 جنيها

مع اقتراب عيد الفطر 2023، تباينت أسعار كعك العيد والبسكويت في الأسواق بين محل وآخر، في ظل إقبال من المصريين على شراء كعك وبسكويت العيد في جميع المحافظات المصرية.

لذا ومن خلال التقرير التالي، تستعرض الوطن أسعار كعك العيد والبسكويت في الأسواق، كما ترصد الوطن أسعار كعك العيد والبسكويت في الأسواق المختلفة، وأسعاره في المجمعات ومنافذ وزارة التموين.

أسعار كعك العيد والبسكويت في الأسواق

- كحك سادة بسعر 170 جنيها.

- كحك ملبن بسعر 170 جنيها للكيلو.

- كحك عجمية بسعر 170 جنيها للكيلو.

- كحك مشكل بسعر180 جنيها للكيلو.

- كحك محشو عين جمل بسعر220 جنيها للكيلو.

- كحك فسدق بسعر240 جنيها للكيلو.

- بسكويت سادة 140 جنيها للكيلو.

- بسكويت برتقال 140 جنيها للكيلو.

- بسكويت جوز هند 140 جنيها للكيلو.

- بسكويت شوكولاتة بسعر 150 جنيها للكيلو.

- بسكويت مشكل 150 جنيها للكيلو.

أسعار كعك العيد في منافذ التموين

- 120 جنيهًا سعر كيلو كعك سادة.

- 150 جنيةً سعر كيلو كعك محشو عين جمل.

- كيلو بيتي فور لوكس بـ150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي بسعر 110 جنيهات.

- كيلو غريبة بـ130 جنيهًا.

- كيلو غريبة محشوة باللوز بـ150 جنيهًا.

- 120 جنيهًا سعر كيلو بسكويت لوكس.

- 100 جنيه سعر كيلو البسكويت العادي.

- علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات.

- كيلو كعك وبسكويت مشكل بـ120 جنيهًا.

- علبة وزن 2 كيلو مشكل بـ250 جنيهًا.

- علبة وزن 2.5 كيلو مشكل، بـ300 جنيه.

- علبة لوكس وزن 3 كيلو بـ350 جنيهًا.

- علبة 4 كيلو بالمكسرات بـ625 جنيهًا.