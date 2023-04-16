الحكومة الصينية تحذر من عودة العنف إلى شوارع هونج كونج

مع احتفال الصين بيوم الأمن القومي، حذرت الحكومة المركزية الصينية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة من إمكانية عودة أعمال العنف في الشوارع، نقلا عن صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

اضطرابات 2019 علامة لا يمكن محوها

وقال شيا باولونج، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، خلال كلمته في حفل افتتاح الأنشطة بمركز هونج كونج للمؤتمرات، إن الاضطرابات الاجتماعية في عام 2019 في هونج كونج تعد علامة لا يمكن محوها.

وألقى الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة جون لي، خطابا للحضور، قائلا: «أعتقد أن المواطنين يمكنهم أن يتذكروا بوضوح جرائم الحرق العمد والأضرار التي ارتكبها بلطجية يرتدون ملابس سوداء قبل ثلاث سنوات، وفي كل مرة أتذكر تلك الأيام ، أشعر بالحزن».

وأشار إلى أنه خلال ذلك الوقت لم يكن لدى هونج كونج قانون للأمن القومي، كما تعرض المجلس التشريعي للهجوم من قبل مجموعات مناهضة للصين، والتي عرقلت حكم الحكومة بكل الوسائل.

التقليل من المخاطر الناجمة عن الأنشطة

وأضاف أنه منذ تنفيذ قانون الأمن القومي لهونج كونج، عادت المدينة بشكل أساسي إلى الاستقرار، ثم تابع: «لكننا ما زلنا لا نستطيع التقليل من المخاطر الناجمة عن الأنشطة التي تضر بالأمن القومي، على أمل استكمال تشريع المادة 23 من القانون الأساسي قريبًا».