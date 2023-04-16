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تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة

كتب:

وائل فايز
09:57 ص | الأحد 16 أبريل 2023
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

حددت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم، تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومنها جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 2022-2023 لجميع التلاميذ بالقاهرة.

جدول امتحانات شهادة التعليم الأساسي 

- الأربعاء 17 مايو، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف، زمن الامتحان ساعتين ونصف الساعة.

- الخميس 18 مايو، امتحان الدراسات الاجتماعية من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة، مدة الامتحان ساعتين، وامتحان التربية الدينية مدته ساعة ونصف الساعة، من الحادية عشرة والنصف حتى الواحدة ظهرا.

- السبت 20 مايو، امتحان الجبر والإحصاء من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة، زمن الامتحان ساعتين، وامتحان الكمبيوتر من الحادية عشرة والنصف حتى الثانية عشر والنصف، مدة الامتحان ساعة واحدة.

- الأحد 21 مايو، امتحان اللغة الأجنبية من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة، مدة الامتحان ساعتين.

- الاثنين 22 مايو، امتحان الهندسة من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة، وامتحان التربية الفنية من الحادية عشرة والنصف حتى الواحدة والنصف.

- الثلاثاء 23 مايو، امتحان العلوم من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة.

امتحانات النقل في القاهرة

- امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي لمدة 5 أيام، في الفترة من 6 إلى 10 مايو المقبل.

- امتحانات الصف السادس لمدة 5 أيام في الفترة من 11 إلى 16 مايو.

- امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي بالقاهرة، تستمر لمدة 5 أيام في الفترة من 6 إلى 10 مايو.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادىي العام والرياضي تبدأ من 11 إلى 16 مايو المقبل.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله في الفترة من 11 إلى 16 مايو المقبل.

- امتحانات النقل للتعليم الفني في الفترة من 6 إلى 17 مايو المقبل.

- امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين في الفترة من 17 حتى 23 مايو المقبل.

- امتحانات الإعدادية المهنية بالقاهرة تستمر لمدة 6 أيام من 17 حتى 23 مايو المقبل.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.