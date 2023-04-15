ضبط كميات من الأسماك المملحة غير صالحة في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا، حملة مشتركة من إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية وإدارة التموين وإدارة الطب البيطري والإدارة الصحية وشرطة البيئة والمسطحات، وضبطت كميات من المواد الغذائية والأسماك المملحة بقرية الرحمانية قبلي.

حملات تموينية في قنا

وتم خلال الحملة ضبط والتحفظ على 10 كيلو من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط وتحريز عدد 50 كرتونة جبن وذلك لعدم وجود فواتير، وتم تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير عدد 3 محاضر نظافة، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار.

أسماك مملحة

كما تم سحب عينات للأسماك المملحة والتونة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاستهلاك الآدمي، من جانبه أكد أنور رئيس مدينة نجع حمادي أن الحملات مستمرة سواء على المدينة أو القرى التوابع بصفة مستمرة ودورية للتأكد من مدى صلاحية ما يقدم للمواطن النجعاوي، والقضاء على جشع التجار والاحتكار للسلع، ومن يتم ضبطه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.