بايدن يعلن ولاية إنديانا منطقة كارثة كبرى بعد موجة أعاصير مدمرة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاية إنديانا منطقة كارثة كبرى، بعد أن ضربتها موجة عنيفة من الأعاصير والعواصف الشديدة خلال الفترة الأخيرة، وأمر الرئيس الأمريكي بتوجيه مساعدات فيدرالية لمواجهة تداعيات تلك الأعاصير المدمرة في المناطق المتضررة، ومساعدة الولاية على التعافي من تداعيات تلك الأعاصير المدمرة.

بيان البيت الأبيض للمتضررين من الأعاصير

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني قبل قليل، أن إجراء بايدن يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات «ألين، وبنتون، وكلينتون، وجرانت، وهوارد، وجونسون، ولايك، ومونرو، ومورجان، وأوين، وسوليفان، ووايت» بولاية إنديانا، التي ضربتها موجة أعاصير مدمرة مطلع الشهر الجاري.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن المساعدات تشمل منحًا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة، لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، بالإضافة إلى برامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الأعاصير والعواصف.

وأشار البيان إلى أن تقييمات الأضرار في مناطق أخرى لا تزال مستمرة، ويمكن إضافة المزيد من المقاطعات وصور إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل، لافتاً إلى أنه بإمكان المقيمين وأصحاب الأعمال الذين تكبدوا خسائر في المناطق المذكورة البدء في التقدم للحصول على المساعدة.

يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد أفادت بأن عاصفة عنيفة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

موجة أعاصير تضرب شرق وجنوب الولايات المتحدة

ولقي ما لا يقل عن 32 شخصًا مصرعهم نتيجة موجة أعاصير وعواصف قوية، ضربت الوسط الشرقي وجنوب الولايات المتحدة، وتسببت في تدمير عدد كبير من المباني، بالإضافة إلى مصرع 9 أشخاص في شرق مدينة ممفيس، بمقاطعة (ماكنيري، في ولاية تينيسي، و17 آخرين في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما، جنوب الولايات المتحدة، وولايتي إنديانا وإيلينوي في الوسط الشرقي، وديلاور على الساحل الشرقي.