أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية.. الكيلو يبدأ من 110 جنيهات

تشهد أسعار كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية تخفيضات كبيرة عن نظيرتها في المحلات بلغت 50 جنيها عن سعر كيلو، وفقا لقائمة أسعار الكعك والبسكويت المطروحة حاليا في فروع منافذ التموين والمجمعات.

أسعار كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية أعلنتها شركات المخابز والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيضات بلغت 25% عن الأسواق، وفقا للمعلن من وزارة التموين، وقائمة الأسعار كالتالي:

- كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

- كيلو كعك سادة 120 جنيهًا.

- كيلو كعك ملبن 115 جنيهًا.

- كيلو كعك بالمكسرات 165 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 140 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 110 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 150 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور سابيله 150 جنيهًا.

أسعار معلبات كعك العيد

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إتاحة معلبات كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية، بالأسعار التالية:

عبوة كعك مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها.

العبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا.

العبوة 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أنه يجرى طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيهًا، الـ2 كيلو بـ250 جنيهًا، ‏الـ3 كيلو بـ380 جنيهًا، فضلًا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

فيما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز، بضخ كميات ‏كبيرة من الكحك إلى المنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات المعلنة في فروع المجمعات والتي تبلغ 25%.