حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. حل 97 % من شكاوى المواطنين

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التي جاءت كالتالي:

السبت 8 ابريل

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «صوتك مسموع»، تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، حيث تلقت المبادرة أكثر من 624,4 ألف رسالة وتم حل 97,4 % من شكاوى المواطنين.

الأحد 9 أبريل

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في احتفالية اطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار انطلاق الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رئيس الجمهورية وفتح باب التقدم من الأول من أبريل 2023 وحتي نهاية شهر مايو 2023 أكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية علي تواصل مع المحافظات بشكل دوري لتعزيز إشراك المجتمعات المحلية والبناء علي الدروس المستفادة من الدورة الأولي للمبادرة، كما وجه المحافظين إلى حشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة .

الإثنين 10 أبريل

كما أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات 7,7 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي ما تم اقراضه منذ بداية العام المالي الحالي عدد 1722 مشروع باستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة، ونسبة مشروعات المرأة في محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% في محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والاسماعيلية والبحر الأحمر.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع لمتابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير، في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، ومتحف مراكب الملك خوفو، وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.

الثلاثاء 11 أبريل

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة حتي بعد عيد الفطر المبارك خاصة المنتجات التي يقبل عليها المواطنين في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك، ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات.

الأربعاء 12 أبريل

اجتمع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لاستكمال مناقشة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقيم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن

وحضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماع الحكومة الأسبوعي رقم 236؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة في مدينة بدر.

الخميس 13 ابريل

احتفلت وزارتا التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بختام فعاليات ورشة عمل الإدارة الرقمية للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة (8-12) أبريل 2023 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية.