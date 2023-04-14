«التنمية المحلية»: الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظتي دمياط والدقهلية فيما يخص متابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

تدوير القمامة

في سياق متصل، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال منظومة النظافة بمدينة دمياط، وذلك خلال اجتماع عقدته مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات المحلية بديوان عام المحافظة.

كما تابعت انتظام توريد القمامة والمخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، وشددت على التأكد بشكل دوري من جاهزية المعدات المستخدمة بتلك المنظومة، مؤكدة انتظام تلك الأعمال بما يساهم في دعم الجهود المبذولة للتحكم بمنظومة إدارة المخلفات تحقيق رؤية المحافظة للحفاظ على البيئة.

المخلفات الصلبة

وفي محافظة الدقهلية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتفعيلا لأنشطة الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالدقهلية ولليوم الثالث على التوالي يتم تنفيذ دراسة ميدانية على مدار 8 أيام للتعرف على خصائص المخلفات الصلبة البلدية بنطاق محافظة الدقهلية من خلال أول فريق محلي مصري التي طورتها منظمة الهابيتات التابعة للأمم المتحدة، وتستهدف الدراسة تحديد معدلات التولد وخصائص المخلفات ومكوناتها بما يمكن من التخطيط الجيد لتعظيم الاستفادة منها، وأنسب تكنولوجيا للتعامل معها.

كما تقوم الدراسة بتسجيل 16 عنصرا من عناصر المخلفات الصلبة من خلال اختبارات الفصل بعد استقبال العينات المجمعة بمصنع تدوير المخلفات بسندوب وتسجيلها من خلال كود لكل عينة من خلال فريق البحث والدراسة.