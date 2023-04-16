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وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة وتشارك الأقباط الاحتفالات

كتب:

منة عبده
11:13 ص | الأحد 16 أبريل 2023
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة الاخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وذلك بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعربت وزيرة البيئة، عن خالص التهاني القلبية وصادق الأمنيات إلى الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مؤكّدة أنَّ الشعب المصري نسيج واحد؛ يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر المستقبل على مر العصور، مُتمنية من الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.

وأثنت ياسمين فؤاد، على التعاون المثمر مع قداسة البابا تواضروس الثاني في تعزيز دور الكنيسة في الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، مؤكّدة دور الكنيسة كشريك فاعل من أجل رفع وعي المواطنين بأهمية التشارك في العمل المناخي والبيئي وتعزيز قيم العمل التطوعي وتبني الإنتاج والاستهلاك المستدام. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.