كيف تساعد الطاقة المستدامة في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين؟

نشرت وزارة البيئة تقريرًا حول الطاقة المستدامة، موضحة أن الهدف الأساسي لها هو تحسين كفاءة الصناعة، بالإضافة ترشيد الاستهلاك باستخدام الطاقة النظيفة في كافة الأنشطة لحماية البيئة وتنميتها.

مفهوم الطاقة المستدامة

وأضافت الوزارة أن مفهوم الطاقة المستدامة يقوم على تشجيع ودعم مشروعات الطاقة الشمسية، والتوسع في استخدامات جميع أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة والصديقة للبيئة، وتقوم الطاقة المستدامة على مراقبة نتائج تنفيذ برامج ومشروعات استخدام الطاقة النظيفة، من خلال التأكيد على جودة ونوعية البيئة.

ولفتت «البيئة»، أنها تعمل في المقام الأول على التوسع في استخدامات الوقود الأنظف في كافة الصناعات وبصفة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وجميع الأنشطة، بهدف حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.

خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة

وتعتمد الطاقة النظيفة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوسع في المشروعات التي تخدم البيئة، من حيث خفض الانبعاثات وترشيد استخدامات الطاقة واستبدالها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتعمل إدارة الوقود الأنظف من خلال تشجيع العمل في المشروعات التجريبية، والخاصة بإنتاج الوقود الأنظف، بصفة خاصة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الوقود الحيوي من النباتات.