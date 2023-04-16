حبس المتهم بالإتجار بمخدر الحشيش في شمال سيناء

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في شمال سيناء لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عند ما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش وبحوزته 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 350 ألف جنيه تقريباً، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

علَّق محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، على عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة قائلا أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.