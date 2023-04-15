رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. أحمد عيد يعترف بقتل شقيقه بلال

كتب:

ضحى محمد
09:44 م | السبت 15 أبريل 2023
أحمد عيد في عملة نادرة

أحمد عيد في عملة نادرة

تطورات حدثت خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 24، إذ اجتمعت «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم بـ «عبيدة» وبعض شباب النجع سرا لمساعدتها في حربها على «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

تجلس «سكينة» مع «مسعود» أحمد عيد، وهي معتقدة أن عين أصابته، ويخبرها أنه قتل «بلال» شقيقه من أجل الأرض، وتعتقد «سكينة» أنه تحت تأثير ارتفاع درجة الحراة، ولكنه يعيد كلامه وتقوم بصفعه عدة مرات على وجهه وتسبه وتبكي وتشتكي إلى الله وهي تدعي عليه وتحتضنه وتصرخ باسم بلال ومسعود.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تقابل نادرة القط أحد رجال عبد الجبار، وتطلب منه سرقة وصلات الأمانة التي لدى عبد الجبار والخاصة بأهل النجع، تلطم سكينة خديها تشتكي إلى الله وتسأل عن ثأرها لولدها وتخشى من أن يتحدث أمام أحد وتؤكد أنه يجب أن يموت، وتخبر سكينة عبد الجبار بما قاله مسعود ويبدوا عليه علمه بالأمر مسبقا، ويخبرها أن تربيتها هي السبب وتلقي عليه اللوم ويخنقها ويخبرها لو تحدثت هي أو مسعود في هذا الأمر مجددا سيقتلها.

 

اقرأ المزيد:

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. شبح بلال يطارد مسعود بعد إصابته بالهلوسة

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

جمال سليمان يكشف كواليس مسلسل عملة نادرة: «قدمنا عملا دراميا ناجحا»

جومانا مراد: أحمد عيد قدم «السهل الممتنع» في مسلسل عملة نادرة وسعيدة بالتعاون معه
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.