مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. أحمد عيد يعترف بقتل شقيقه بلال

تطورات حدثت خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 24، إذ اجتمعت «نادرة» التي تجسد دورها نيللي كريم بـ «عبيدة» وبعض شباب النجع سرا لمساعدتها في حربها على «عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

تجلس «سكينة» مع «مسعود» أحمد عيد، وهي معتقدة أن عين أصابته، ويخبرها أنه قتل «بلال» شقيقه من أجل الأرض، وتعتقد «سكينة» أنه تحت تأثير ارتفاع درجة الحراة، ولكنه يعيد كلامه وتقوم بصفعه عدة مرات على وجهه وتسبه وتبكي وتشتكي إلى الله وهي تدعي عليه وتحتضنه وتصرخ باسم بلال ومسعود.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تقابل نادرة القط أحد رجال عبد الجبار، وتطلب منه سرقة وصلات الأمانة التي لدى عبد الجبار والخاصة بأهل النجع، تلطم سكينة خديها تشتكي إلى الله وتسأل عن ثأرها لولدها وتخشى من أن يتحدث أمام أحد وتؤكد أنه يجب أن يموت، وتخبر سكينة عبد الجبار بما قاله مسعود ويبدوا عليه علمه بالأمر مسبقا، ويخبرها أن تربيتها هي السبب وتلقي عليه اللوم ويخنقها ويخبرها لو تحدثت هي أو مسعود في هذا الأمر مجددا سيقتلها.